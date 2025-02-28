Премьер-министр Беларуси побывал в Карабахе

В программу официального визита белорусского премьера Александра Турчина была добавлена поездка в освобожденный от армянской оккупации Физулинский район, где главе правительства Беларуси были продемонстрированы темпы восстановления Карабаха.

Во второй день официального визита председателя правительства Беларуси Александра Турчина в Азербайджан высокий белорусский гость был принят президентом республики Ильхамом Алиевым.

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После этого он посетил Аллею почетного захоронения, где возложил венок к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, и осмотрел Парк Победы, открытый 8 ноября прошлого года в честь победы Азербайджанской Республики над Арменией в Карабахской войне.

Затем Александр Турчин прилетел на освобожденные территории Азербайджана – в город Физули, где прямо в международном аэропорту его встретил председатель правительства АР Али Асадов.

Экскурсия по Физули началась непосредственно в аэропорте – уникальном инфраструктурном сооружении, возведенном всего за 9 месяцев и ставшем за прошедшие годы настоящим символом темпов и уровня работы Азербайджана по восстановлению освобожденных территорий, разрушенных до основания армянскими оккупантами в годы Карабахской войны.

Также Александру Турчину был представлен и сам город Физули, а также селения Физулинского района, где в настоящее время самым активным образом реализуются проекты Великого возвращения, нацеленные на создание условий для жизни и занятости 140 тыс человек в Карабахе и Восточном Зангезуре до конца 2026 года.