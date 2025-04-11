Вестник Кавказа

Первый этап Великого возвращения: через 1,5 года в Карабахе будет жить 140 тыс человек

Школа в Физули
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Согласно официальным данным, к декабрю 2026 года в Карабахе и Восточном Зангезуре будет проживать 140 тыс азербайджанских граждан, возвращенных в родные места, откуда они были изгнаны ВС Армении в начале Карабахской войны. В частности, совокупное население Ходжалинского и Агдеринского районов уже превысило 2 тыс человек.

В соответствии с государственным планом Великого возвращения, через полтора года, то есть к декабрю 2026 года население освобожденных от армянской оккупации Карабаха и Восточного Зангезура будет составлять 140 тыс человек – это будут граждане Азербайджана, изгнанные из родных мест оккупационными силами Армении в первые годы Карабахской войны, и их семьи.

Согласно официально статистике, только в Ходжалинский район к настоящему моменту вернулись 1152 человека, в том числе 341 гражданин проживает непосредственно в городе Ходжалы, а 811 – в районном селе Баллыджа.

В Агдеринском районе пока что люди возвращаются в местные села: в селе Суговушан сейчас живет 592 гражданина АР, в селе Гасанриз – 238, а в селе Талыш – 91. Таким образом, возвращенное население Агдеринского района приближается к тысяче человек.

Граждане возвращаются в полностью очищенные от мин, отстроенные заново населенные пункты со всей социальной инфраструктурой. Также государство обеспечивает занятость вернувших на родину людей, чтобы они могли не просто жить, но и обеспечивать себя и свои семьи.

Напомним, что после 2026 года начнется второй этап государственного плана Великого возвращения, который продлится 14 лет – до 2040 года – и будет разделен на три периода.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1575 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Премьер-министр Беларуси побывал в Карабахе

Премьер-министр Беларуси побывал в Карабахе

В село Сарыджалы в Карабахе возвращаются еще 35 семей

В село Сарыджалы в Карабахе возвращаются еще 35 семей

Почти 40 семей бывших вынужденных переселенцев прибыли в Сарыджалы Агдамского района

Почти 40 семей бывших вынужденных переселенцев прибыли в Сарыджалы Агдамского района

В родной Ходжалы переезжают 137 человек

В родной Ходжалы переезжают 137 человек

Иностранные дипломаты посетили Ханкенди и Шушу

Иностранные дипломаты посетили Ханкенди и Шушу

Экономика возрожденных регионов Азербайджана станет подспорьем для бюджета

Экономика возрожденных регионов Азербайджана станет подспорьем для бюджета

Турецкая делегация побывала в Ходжалы и Ханкенди

Турецкая делегация побывала в Ходжалы и Ханкенди

Ханкенди принимает конференцию &quot;Гейдар Алиев и суверенный Азербайджан&quot;

Ханкенди принимает конференцию "Гейдар Алиев и суверенный Азербайджан"

В Карабахском университете откроются 10 факультетов

В Карабахском университете откроются 10 факультетов

Бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в село Гасанриз Агдеринского района

Бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в село Гасанриз Агдеринского района

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы