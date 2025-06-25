Аэропорт казахстанского Петропавловска принял первый международный рейс

Авиаторы Казахстана завершили модернизацию воздушной гавани Петропавловска – теперь она может принимать большие международные рейсы, после шестилетнего перерыва здесь сел самолет из Шарм-эль-Шейха.

Аэропорт Петропавловска стал международным – теперь после основательной модернизации он может принимать международные авиарейсы, первый из них, из египетского Шарм-эль-Шейха, совершил авиалайнер казахстанской авиакомпании SCAT.

"Была проделана значительная подготовительная работа. Аэропорт обеспечил инфраструктурную готовность, включая помещение и оснащение для пограничной службы КНБ Казахстана, а также для таможенного контроля. Все процедуры соответствуют требованиям законодательства и международным авиационным стандартам"

- администрация аэропорта

Для принятия больших международных и транзитных бортов аэропорту необходимо было привести в порядок инфраструктуру, шесть лет в воздушную гавань города приземлялись только внутренние рейсы, сообщили в пресс-службе, передает Sputnik Казахстан.

Помещения терминала также обновлены и оборудованы для приема пассажиров международных авиарейсов и для сотрудников пограничной службы и таможни, рассказал и.о. директора международного аэропорта Петропавловска Мустафа Йылтан Октем.

Старт международного авиасообщения – важная веха и для воздушной гавани, и для всего региона, добавили в администрации аэропорта.