Аэропорт казахстанского Петропавловска принял первый международный рейс

Аэропорт Петропавловска стал международным – теперь после основательной модернизации он может принимать международные авиарейсы, первый из них, из египетского Шарм-эль-Шейха, совершил авиалайнер казахстанской авиакомпании SCAT.
"Была проделана значительная подготовительная работа. Аэропорт обеспечил инфраструктурную готовность, включая помещение и оснащение для пограничной службы КНБ Казахстана, а также для таможенного контроля. Все процедуры соответствуют требованиям законодательства и международным авиационным стандартам"
- администрация аэропорта
Для принятия больших международных и транзитных бортов аэропорту необходимо было привести в порядок инфраструктуру, шесть лет в воздушную гавань города приземлялись только внутренние рейсы, сообщили в пресс-службе, передает Sputnik Казахстан.
Помещения терминала также обновлены и оборудованы для приема пассажиров международных авиарейсов и для сотрудников пограничной службы и таможни, рассказал и.о. директора международного аэропорта Петропавловска Мустафа Йылтан Октем.
Старт международного авиасообщения – важная веха и для воздушной гавани, и для всего региона, добавили в администрации аэропорта.