Казахстанские авиакомпании организуют вывозные рейсы с Ближнего Востока

Крупнейшие авиакомпании Казахстана возобновили полеты на Ближний Восток, однако пока лишь с вывозными авиарейсами – сегодня Air Astana и Scat совершат шесть таких авиарейсов из Дубая и Дохи.

Казахстанские авиакомпании отреагировали на прекращение огня между Ираном и Израилем и с сегодняшнего дня снова возобновят полеты на Ближний Восток, сообщили в комитете гражданской авиации страны.

"В связи с прекращением огня на Ближнем Востоке авиакомпания Air Astana возобновляет полеты в данный регион в облет воздушного пространства Ирана"

- Air Astana

Так, сегодня два крупнейших авиаперевозчика Казахстана совершат шесть авиарейсов в регион, направленных на вывоз соотечественников – в Дубай (ОАЭ) будут направлены самолеты из Астаны и Алматы, а в Доху (Катар) – из Алматы, передает Sputnik Казахстан.

Все рейсы будут выполняться в облет шести государств (Ирана, Израиля, Ирака, Иордании, Сирии и Ливана) в соответствии с высокими стандартами безопасности полетов, заверили в ведомстве

Также для вывоза пассажиров с предыдущих отмененных рейсов будут организованы дополнительные репатриационные чартерные авиарейсы, они уже запланированы на 27 и 29 июня из Дохи в Астану и Алматы, добавили в комитете.