Air Astana отменяет полеты в Дубай и Доху

Крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana на фоне ночной атаки США на Иран временно приостанавливает выполнение авиарейсов в Дубай и Доху – пока полеты не будут выполняться завтра, однако могут последовать новые отмены.

Руководство крупнейшей авиакомпании Казахстана Air Astana после ночной атаки ВВС США на ядерные объекты Ирана и роста эскалации в регионе приняла решение отменить все свои авиарейсы в ОАЭ и Катар, говорится в сообщении компании.

"Air Astana отменяет рейсы 23 июня в Дубай и Доху на фоне обострения конфликта между Ираном, Израилем и США"

- Air Astana

Пока рейсы авиакомпании из Астаны, Алматы и Атырау в Дубай и обратно, а также из Астаны в Доху отменяются на один день, однако отмены авиарейсов могут последовать на другие дни вылета, предупредили в компании, передает Sputnik Казахстан.

Авиакомпания обязалась предупредить своих пассажиров в случае дальнейших отмен.

Напомним, это не первая отмена – ранее мы писали о том, что Air Astana с 28 июня временно планировала прекратить выполнять рейсы между Атырау и Дубаем в ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства Ирана на фоне конфликта с Израилем, что значительно увеличивает полетное время до Атыру. При этом перевозчик сохранил в расписании прямые рейсы в Дубай из Алматы и Астаны, которые выполнялись в облет Ирана и Ирака.