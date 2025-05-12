Первый прямой рейс прибыл в Баку из Атырау

Первый прямой рейс из Атырау прибыл сегодня в международный аэропорт имени Гейдара Алиева.
В Баку лайнер авиакомпании Air Astana был торжественно встречен. В аэропорту звучала казахская домбра, первым пассажирам, прибывшим из Атырау, были предложены угощения национальной кухни.
Первый рейс встретили в бакинском аэропорту посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, представители авиакомпании и руководство воздушной гавани.
Время в пути между Атырау и Баку составляет полтора часа, самолеты будут летать по маршруту трижды в неделю.
"Чем больше рейсов, тем крепче связи между нашими странами. Этим летом между Казахстаном и Азербайджаном будет выполняться до 34 рейсов в неделю, а общее число разрешенных рейсов увеличится до 70. Сегодня к маршрутам из Баку в Астану, Алматы и Актау добавился Атырау"
– посол
Он добавил, что в следующем месяце в Баку также начнут летать самолеты из Шымкент.