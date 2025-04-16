Прямые авиарейсы свяжут Атырау с Баку и Тбилиси

Уже в конце мая столицу Азербайджана Баку и казахстанский Атырау свяжет прямой авиарейс – выполнять авиаперевозки с периодичностью три рейса в неделю будет крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana.

В мае месяце текущего 2025 года крупнейший авиаперевозчик Казахстана – авиакомпания Air Astana – откроет четыре новых международных авиамаршрута, сообщили в министерстве транспорта Казахстана.

С 14 мая ее авиалайнеры дважды в неделю начнут летать из Астаны во вьетнамский Дананг, с 27 мая трижды в неделю из Атырау в столицу Грузии Тбилиси, с 28 мая из Алматы самолеты компании четырежды в неделю будут летать в киргизский Ош, а буквально за день до наступления лета, с 31 мая, трижды в неделю самолеты компании будут летать из Атырау в столицу Азербайджана Баку, передает Sputnik Казахстан.

Новые прямые авиарейсы откроют новые возможности для развития деловых и туристических контактов между Казахстаном и соседними странами, добавили в Минтрансе Казахстана.

Напомним, с 12 мая крупнейший авиаперевозчик Азербайджана - авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) увеличивает частоту действующих рейсов по маршруту Астана – Баку с трех до четырех в неделю, это вызвано спросом на авиаперевозки между двумя столицами.