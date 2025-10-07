Вестник Кавказа

Абхазские тайбоксеры везут восемь медалей из Ростова-на-Дону

© Фото: Госкомспорта Абхазии
Абхазские спортсмены, занимающиеся тайским боксом, успешно выступили на турнире "Кубок Кавказа", проходившем в Ростове-на-Дону, и везут домой восемь медалей, в том числе – две золотые.

Абхазские мастера тайского бокса стали медалистами всероссийского турнира "Кубок Кавказа", завершившегося в Ростове-на-Дону, сообщили в Госкомспорта.

Всего спортсмены из республики завоевали 8 медалей, в том числе – две золотые, которые принесли абхазской сборной Нестор Гадлия (60 кг) и Леон Палба (более 71 кг), передает Sputnik Абхазия.

Серебряными призерами стали Артем Хачатрян, Гавриил Паттака, Сандро Цвижба. "Бронзу" завоевали Давид Минасян, Гайдар и Эдгар Микаелян.

Все они будут участвовать в первенстве России.

