Абхазия претендует на роль крупного транспортного хаба

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Абхазия не только богата своей природой и полезными ископаемыми – она может стать крупным транспортным хабом в регионе, заявил глава МИД страны Олег Барциц.

"Разумеется, вопросы о железнодорожном сообщении, транзите пока что представляются достаточно сложными. Здесь конечно причина в неконструктивной позиции Грузии, которая отрицает сложившиеся реалии"

- Олег Барциц

Власти республики всерьез рассматривают транспортные перспективы и скрупулезно занимаются развитием портовой инфраструктуры совместно с Россией – при любом развитии ситуации такие проекты будут укреплять экономику республики, отметил дипломат, передает Sputnik Абхазия.

Потенциал Абхазии - транспортный, логистический, транзитный весьма существенный, — добавил Олег Барциц.

