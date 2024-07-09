Вестник Кавказа

Абхазия планирует наладить выпуск собственных высокотехнологичных лекарств

Абхазия планирует наладить выпуск собственных высокотехнологичных лекарств
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
У Абхазии есть возможность производить собственные высокоэффективные технологичные фармакологические лечебные препараты, однако пока их производство сдерживает отсутствие Центра ядерной медицины.

Власти Абхазии готовы запустить собственное производство эффективных и современных фармакологических препаратов – для этого нужен лишь производственный комплекс на базе Центра ядерной медицины, рассказал заместитель директора Сухумского физико-технического института (СФТИ) по науке Борис Лазба.

При этом пока речь идет именно о создании производственного комплекса, работа которого будет основана на результатах работы циклического ускорителя протонов (циклотрона), но пока все упирается в его высокую стоимость, отметил ученый, передает Sputnik Абхазия.

Руководство СФТИ уже направило письмо первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко с просьбой о содействии в покупке циклотрона, который станет основой Центра ядерной медицины на базе института – ученые уверяют, что проект обойдется в 10 млн рублей.

В перспективе Центр ядерной медицины может работать над ранней диагностикой социально значимых заболеваний , программу по его созданию уже утвердил Кабмин Абхазии.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1025 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.