Вестник Кавказа

Абхазия объединит владельцев и инвесторов глэмпингов в ассоциацию

Абхазия объединит владельцев и инвесторов глэмпингов в ассоциацию
© Фото: пресс-служба Минтуризма Абхазии
Отдых для туристов в Абхазии станет еще комфортнее – в скором времени в стране будет создана ассоциация инвесторов строительства новых форм размещения и их владельцев, которая обеспечит дополнительный комфорт отдыхающим.

Туристам в Абхазии, предпочитающим шумным приморским локациям уединенный отдых на лоне природы, вскоре станет еще проще обустроиться на отдых в гллэмпингах, которых станет больше и будут они комфортнее – для этого в стране приняли решение создать ассоциацию глэмпингов, которая объединит владельцев объектов и их инвесторов, сообщили в Минтуризма.

Объединение будет создано в рамках государственной поддержки развития горного туризма и совершенствования туристической инфраструктуры, поведал встрече с представителями отрасли глава ведомства Астамур Логуа, передает Sputnik Абхазия.

Также будет создана инвестиционная карта для членов ассоциации, на которой будут отмечены все новые перспективные туристические локации, добавил министр.

Также участники встречи обсудили проблемы предпринимателей, инвестирующих в создание популярных объектов - сложности с получением разрешений, неудовлетворительное состояние дорог, коммуникаций и электроснабжения, говорится в сообщении.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1005 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.