Абхазия объединит владельцев и инвесторов глэмпингов в ассоциацию

Отдых для туристов в Абхазии станет еще комфортнее – в скором времени в стране будет создана ассоциация инвесторов строительства новых форм размещения и их владельцев, которая обеспечит дополнительный комфорт отдыхающим.

Туристам в Абхазии, предпочитающим шумным приморским локациям уединенный отдых на лоне природы, вскоре станет еще проще обустроиться на отдых в гллэмпингах, которых станет больше и будут они комфортнее – для этого в стране приняли решение создать ассоциацию глэмпингов, которая объединит владельцев объектов и их инвесторов, сообщили в Минтуризма.

Объединение будет создано в рамках государственной поддержки развития горного туризма и совершенствования туристической инфраструктуры, поведал встрече с представителями отрасли глава ведомства Астамур Логуа, передает Sputnik Абхазия.

Также будет создана инвестиционная карта для членов ассоциации, на которой будут отмечены все новые перспективные туристические локации, добавил министр.

Также участники встречи обсудили проблемы предпринимателей, инвестирующих в создание популярных объектов - сложности с получением разрешений, неудовлетворительное состояние дорог, коммуникаций и электроснабжения, говорится в сообщении.