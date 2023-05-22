30% месячной нормы - дождь в Москве продолжится во вторник

Опубликовано: 11:23, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Понедельник и вторник в Москве обеспечат городу около трети месячной нормы осадков. Необычно сухой месяц добирает влагу в последние дни мая.

За двое суток - 22 и 23 мая - в Москве местами может выпасть почти треть месячной нормы осадков.

Дождь начался в столице в ночь на понедельник и не отступит до вечера вторника.

«За двое суток в отдельных районах города может выпасть до 19 мм осадков, это почти треть месячной нормы»

– комплекс городского хозяйства

До последних дней май 2023 года был самым сухим в Москве с начала века, есть шанс, что в ближайшее время ситуация может измениться.

«По нашим прогнозам, в оставшиеся дни мая дождей прибавится, но высока вероятность, что даже к концу месяца в осадкомерах метеорологов соберется лишь половина от климатической нормы»

– ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус

Дожди в столичном регионе снижают пожарную опасность в Москве и Подмосковье, а также очищают воздух.