300 российских детей остаются в Газе

Эвакуации из сектора Газа ждут несколько сотен россиян моложе 18 лет. Информацией поделилась Мария Захарова.

По сообщению официального представителя министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, в Газе остается около 300 несовершеннолетних россиян.

"В списках на эвакуацию из Газы очень много детей. Речь идет ориентировочно о 300 несовершеннолетних граждан России"

– Мария

Захарова В публикации в своем Telegram-канале представитель внешнеполитического ведомства РФ подчеркнула, что дети уже месяц находятся в блокаде в анклаве.

Напомним, на сегодня анклав можно покинуть только через КПП Рафах на границе с Египтом.