300 российских детей остаются в Газе

Эвакуации из сектора Газа ждут несколько сотен россиян моложе 18 лет. Информацией поделилась Мария Захарова.
По сообщению официального представителя министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, в Газе остается около 300 несовершеннолетних россиян.
"В списках на эвакуацию из Газы очень много детей. Речь идет ориентировочно о 300 несовершеннолетних граждан России"
– Мария
Захарова В публикации в своем Telegram-канале представитель внешнеполитического ведомства РФ подчеркнула, что дети уже месяц находятся в блокаде в анклаве.
Напомним, на сегодня анклав можно покинуть только через КПП Рафах на границе с Египтом.
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