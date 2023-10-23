Казахстан и Турция подписали план военного сотрудничества

Главы министерств обороны Казахстана и Турции подписали План военного сотрудничества на 2024 год.

Представители властей Казахстана и Турции заключили договор о военном сотрудничестве двух государств. Об этом сообщается на официальной странице Министерства обороны РК. В сообщении сказано, что в Анкаре с деловым визитом сейчас находится глава Минобороны республики Руслан Жаксылыков.

Жаксылыков встретился с главой министерства обороны Турции Яшаром Гюлером. В результате приема был заключен План военного сотрудничества двух стран на будущий год. В заявлении Минобороны РК сказано, что Турция и Казахстан имеют крепкие отношения, и подписанный документ должен помочь в дальнейшем укрепить их связь.

"Казахстан и Турцию объединяют прочные исторические и культурные связи, что является залогом успешного развития двусторонних отношений. В настоящее время между оборонными ведомствами налажено взаимодействие в сфере военной науки, образования, боевой подготовки, налаживается военно-техническое сотрудничество"

– Минобороны РК

Также в ходе своего визита министр посетил объекты военной сферы, предприятия оборонного комплекса и военные учебные учреждения Турции.