Азербайджан увеличит грузопоток в следующем году в 5 раз

Азербайджанские власти намерены увеличить грузовой поток через страну в 2024 году. Планируется, что грузопоток увеличится в пять раз до 5 млн тонн.

Объем перевозимых грузов через Азербайджанскую Республику планируется увеличить в следующем году до 5 млн тонн. Это в 5 раз больше, чем в 2023 году. Такое заявление сделал вице-премьер АР Шахим Мустафаев в ходе своего выступления на заседании Совета глав правительств стран СНГ в столице Киргизии.

Вице-премьер добавил, что объем перевозимых грузов по маршрутам Восток-Запад и Север-Юг с каждым годом становится больше.

«Наблюдается ежегодный рост грузоперевозок через территорию Азербайджана по маршрутам Восток- Запад и Север-Юг​​​. В следующем году планируется завершения проекта модернизации участка железнодорожной дороги Баку-Тбилиси-Карс, в результате чего объем грузопотоков через Азербайджан увеличится от 1 миллиона тонн до 5 миллионов»

- Шахим Мустафаев

Мустафаев отметил, что оборот товаров АР с другими государствами СНГ значительно вырос за прошлый год. В 2022 году эти цифры выросли на 30%, а в 2023 году еще на 20%.