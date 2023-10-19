Москва готова принять глав МИД Азербайджана и Армении

Мария Захарова заявила, что Москва готова провести переговоры глав МИД Азербайджана и Армении. По ее словам, встреча может состояться при наличии политической воли.

Официальный представитель российской дипломатии Мария Захарова заявила о готовности Москвы организовать встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

По ее словам, переговоры Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна могут состояться с перспективой выхода на трехсторонний саммит.

При этом она подчеркнула, что встреча глав внешнеполитических ведомств может состояться при наличии политической воли. Захарова добавила, что Москва по-прежнему готова провести переговоры.