Опубликовано: 17:50, 2 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Госсекретарь США Энтони Блинкен лично позвонил сегодня главе МИД РФ Сергею Лаврову, чтобы обсудить судьбу американского гражданина Эвана Гершковича, на днях пойманного с поличным при попытке получить данные о гостайне РФ. Лавров указал Блинкену, что Гершкович занимался шпионажем, и его судьбу решит российский уголовный суд.

Как сообщили в МИД России, сегодня министр Сергей Лавров получил телефонный звонок от госсекретаря США Энтони Блинкена. В ведомстве особо обратили внимание, что первые за долгое время продолжительные переговоры на уровне глав дипломатии России и США произошли именно по просьбе Вашингтона.

Дело Гершковича

По данным российского внешнеполитического ведомства, звонок состоялся в первую очередь из-за желания Вашингтона вмешаться в расследование преступлений американского гражданина Эвана Геркошвича, под прикрытием журналистской работы занимавшегося в России шпионажем в пользу США.

Сергей Лавров указал Энтони Блинкену, что Вашингтон обязан уважать действия властей РФ на своей суверенной территории, выполняемые в строгом соответствии как с национальным законодательством, так и с нормами международного права.

Российский министр призвал госсекретаря США, а также других представителей американских властей и западные СМИ прекратить раздувание информационной кампании вокруг дела Гершковича, нацеленной на представление расследование шпионских действий американца в виде политических преследований.

Лавров напомнил, что Гершкович был задержан не просто так, а с поличным, когда подозреваемый в шпионаже собирался приобрести закрытую информацию о российских военных объектах, маскируя свою деятельность статусом журналиста иностранного издания. Следствием уже установлено, что он пытался раскрыть гостайну РФ.

В связи с этим глава МИД России сообщил американскому коллеге, что судьба Эвана Геркшовича будет решена российским уголовным судом. Он отметил, что посольство США в РФ получило сведения о его задержании в соответствии с протоколом.

Отношения США и России

Также в МИД РФ добавили, что во время беседы Лавров и Блинкен обсуждали и другие насущные темы напряженных отношений США и России.