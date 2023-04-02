Турцию продолжают сотрясать землетрясения

Опубликовано: 10:54, 2 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минувшей ночью на севере Турции снова произошло землетрясение магнитудой 4,2, его эпицентр находился в районе Ихсангази, очаг залегал на глубине 11,83 километра.

В турецкой провинции Кастамону на севере страны минувшей ночью произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Землетрясение зарегистрировано в 00:24 (совпадает с мск) по местному времени, его эпицентр находился в районе Ихсангази на глубине 11,83 км ", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.