Пострадавшую сильнее других провинцию Кахранманмараш продолжают сотрясать землетрясения

Опубликовано: 19:53, 30 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Провинцию Кахраманмараш в Турцию в четверг потрясло очередное землетрясение. Его магнитуда составила 4,1

Турецкую провинцию Кахраманмараш, которая сильнее других пострадала в результате февральских землетрясений, продолжают сотрясать подземные толчки.

Очередное землетрясение произошло сегодня. Его магнитуда составила 4,1.

Эпицентр подземных толчков располагался в районе Оникишубат, очаг находился на глубине 7 км.

Напомним, в начале февраля в Турции произошли сильные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Его жертвами стали 50 тыс человек.