Пострадавшую сильнее других провинцию Кахранманмараш продолжают сотрясать землетрясения

Провинцию Кахраманмараш в Турцию в четверг потрясло очередное землетрясение. Его магнитуда составила 4,1
Турецкую провинцию Кахраманмараш, которая сильнее других пострадала в результате февральских землетрясений, продолжают сотрясать подземные толчки.
Очередное землетрясение произошло сегодня. Его магнитуда составила 4,1.
Эпицентр подземных толчков располагался в районе Оникишубат, очаг находился на глубине 7 км.
Напомним, в начале февраля в Турции произошли сильные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Его жертвами стали 50 тыс человек.