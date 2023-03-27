Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Израиля

Опубликовано: 6:45, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Министр обороны Израиля лишился должности, заявив, что судебная реформа Нетаньяху угрожает безопасности страны. Также он призвал все стороны конфликта не принимать скоропалительных решений.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху отправил в отставку главу Минобороны страны Йоава Галанта.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял сегодня вечером решение отстранить от должности министра обороны Йоава Галанта»

– говорится в заявлении, распространенном канцелярией израильского премьера.

Должности Галанту стоило его заявление с требованием приостановить судебную реформу, которая взывает многочисленные протесты в Израиле. Теперь Нетаньяху должен за 48 часов определиться с кандидатурой нового министра.

Напомним, что накануне Галант предупредил, что возникший из-за судебной реформы раскол страны проник в ряды израильской армии, что угрожает национальной безопасности.

Далее, в вопросе реализации реформы, он предложил всем сторонам взять паузу, используя предстоящие каникулы по случаю праздника Песах.