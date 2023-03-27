Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Израиля

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху отправил в отставку главу Минобороны страны Йоава Галанта.
«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял сегодня вечером решение отстранить от должности министра обороны Йоава Галанта»
– говорится в заявлении, распространенном канцелярией израильского премьера.
Должности Галанту стоило его заявление с требованием приостановить судебную реформу, которая взывает многочисленные протесты в Израиле. Теперь Нетаньяху должен за 48 часов определиться с кандидатурой нового министра.
Напомним, что накануне Галант предупредил, что возникший из-за судебной реформы раскол страны проник в ряды израильской армии, что угрожает национальной безопасности.
Далее, в вопросе реализации реформы, он предложил всем сторонам взять паузу, используя предстоящие каникулы по случаю праздника Песах.