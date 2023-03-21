«Разъясняем»#6. Зеленая экономика

Опубликовано: 17:51, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

«Разъясняем» — совместный проект «Вестника Кавказа» и Высшей школы экономики.

Эксперты университета рассказывают простым языком о финансах и личном благосостоянии. На основе бесед выпускаются подкасты и интервью в видеоформате. Тема пятого выпуска: «Зеленая экономика». Что такое гринвошинг, зачем нужен экологический маркетинг рассказал Академический руководитель образовательной программы «Менеджмент в ритейле» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, Старший преподаватель Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Лебедев.