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«Разъясняем»#6. Зеленая экономика

«Разъясняем» — совместный проект «Вестника Кавказа» и Высшей школы экономики.

Эксперты университета рассказывают простым языком о финансах и личном благосостоянии. На основе бесед выпускаются подкасты и интервью в видеоформате. Тема пятого выпуска: «Зеленая экономика». Что такое гринвошинг, зачем нужен экологический маркетинг рассказал Академический руководитель образовательной программы «Менеджмент в ритейле» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ,   Старший преподаватель Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Лебедев. 

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