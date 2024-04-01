Преподавателей НИУ ВШЭ научат работать с искусственным интеллектом

В ближайшее время у преподавателей НИУ ВШЭ будет возможность повысить свои навыки в области использования искусственного интеллекта. После прохождения обучения им выдадут сертификаты о повышении квалификации.

В Высшей школе экономики представили проект по повышению профессорского-преподавательского состава в области использования искусственного интеллекта.

В рамках проекта преподавателей проинформируют о современных методах и технологиях ИИ, а также научат работать с данными и моделями.

Кроме того, у них будет возможность познакомиться с возможностями и ограничениями нейронных сетей, а также исследовать применение ИИ в образовании.

Проект включает в себя курсы по четырем программам различного уровня, позволяя каждому сотруднику выбрать наиболее подходящий для себя. По окончании обучения в конце 2024 года им выдадут удостоверение о повышении квалификации.

Основу преподавательского корпуса по программам составят специалисты факультета компьютерных наук ВШЭ. Общую координацию проекта осуществляет проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин.