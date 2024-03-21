Казахстан и Россия будут готовить в Астане инженеров ЖКХ

В казахстанском представительстве Россотрудничества сегодня прошел круглый стол "Строительное образование и наука - основа инновационного развития строительной отрасли", участники которого приняли важное решение – готовить специалистов ЖКХ.

В скором времени в столице Казахстана заработает корпоративный строительный университет, который будет создан по инициативе Московского государственного строительного университета и Русского дома в Астане, сообщает в своем Telegram-канале Россотрудничество.

Подтолкнул к такому решению ученых двух стран круглый стол, который прошел в казахстанском офисе Россотрудничества – в нем приняли участие преподаватели МГСУ, казахстанских вузов и Посольства РФ в Казахстане.

"Ученые поделились друг с другом информацией о состоянии строительного образования в России и Казахстане. Проректор МГСУ Петр Грабовый заявил о введении новой специальности, актуальной для государств СНГ – инженер ЖКХ"

- Telegram-канал Россотрудничества

Университет в Астане заработает под эгидой МГСУ на базе одного из ведущих вузов специализированных вузов страны, говорится в сообщении.