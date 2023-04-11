Павел Шлыков: Москва крайне дорожит отношениями с Баку

Опубликовано: 15:43, 11 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Доцент кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, эксперт РСМД Павел Шлыков на полях XXIV Ясинской (Апрельской) международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества рассказал о перспективах развития российско-азербайджанских отношений.

Сотрудничество России и Азербайджана, которое и сейчас ведется по множеству направлений, в будущем ждут радужные перспективы, рассказал на полях Ясинской конференции доцент ИСАА МГУ, эксперт РСМД Павел Шлыков.

В Москве в Высшей школе экономики с 4 по 14 апреля проходит XXIV Ясинская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В ней принимают участие более 3 тысяч ведущих ученых и экспертов, представителей бизнес-сообщества и государственных служащих из более чем 30 стран. Мероприятие проводится совместно с ведущими российскими корпорациями, исследовательскими и консалтинговыми организациями.