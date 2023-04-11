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Россия и Азербайджан займутся обслуживанием грузовиков в Карабахе

Россия и Азербайджан займутся обслуживанием грузовиков в Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В этом году в Карабахе введут в эксплуатацию российско-азербайджанское предприятие по обслуживанию грузовых машин. Работы по его появлению практически завершены.

В июле текущего года в Карабахе запустят сервисное обслуживание грузовиков, сообщил глава правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев.

По словам чиновника, в Карабахе строится совместное российско-азербайджанское предприятие ООО "Auto Leasing Azerbaijan".

Он отметил, что сейчас строительство проекта завершено на 85%.

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