ВШЭ поблагодарила "Вестник Кавказа"

Информационно-аналитическое агентство "Вестник Кавказа" получило благодарность от программного комитета XXIV Ясинской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, которая прошла в стенах Высшей школы экономики.
В ходе Ясинской конференции было проведено свыше 200 пленарных сессий и круглых столов, зачитано порядка 700 докладов, а само мероприятие посетило более 3 тыс человек. Также в конференции участвовали свыше 100 ученых из зарубежных государств.
В письме говорится, что благодаря деятельности "Вестника Кавказа" аудитория получила широкий доступ к результатам научных исследований по вопросам экономического и социального развития России. Также
Во ВШЭ выразили готовность на дальнейшее сотрудничество не только в рамках Ясинской конференции, но и по другим мероприятиям высшего учебного заведения.
"Отдельно хотим выразить благодарность главному редактору "Вестника Кавказа" Марии Сидельниковой, за помощь и содействие в организации коммуникаций"
- сказано в тексте