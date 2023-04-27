ВШЭ поблагодарила "Вестник Кавказа"

Опубликовано: 14:39, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Высшая школа экономики выразила благодарность ИАА "Вестник Кавказа" за сотрудничество и освещение мероприятий образовательного учреждения.

Информационно-аналитическое агентство "Вестник Кавказа" получило благодарность от программного комитета XXIV Ясинской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, которая прошла в стенах Высшей школы экономики.

В ходе Ясинской конференции было проведено свыше 200 пленарных сессий и круглых столов, зачитано порядка 700 докладов, а само мероприятие посетило более 3 тыс человек. Также в конференции участвовали свыше 100 ученых из зарубежных государств.

В письме говорится, что благодаря деятельности "Вестника Кавказа" аудитория получила широкий доступ к результатам научных исследований по вопросам экономического и социального развития России. Также

Во ВШЭ выразили готовность на дальнейшее сотрудничество не только в рамках Ясинской конференции, но и по другим мероприятиям высшего учебного заведения.

"Отдельно хотим выразить благодарность главному редактору "Вестника Кавказа" Марии Сидельниковой, за помощь и содействие в организации коммуникаций"

- сказано в тексте