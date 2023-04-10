Опубликовано: 12:01, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

С 10 по 12 апреля слушатели могут посетить круглые столы и пленарные сессии, где ведущие российские ученые и государственные деятели обсуждают актуальные проблемы экономики и социальной политики в России.

В Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" проходит XXIV Ясинская (Апрельская) международная научная конференция в рамках Десятилетия науки и технологий.

10 апреля

В Центральном Атриуме ВШЭ открылась интерактивная часть выставки "Антропологический и нейрокогнитивный кластеры – среда для прорывных научных исследований". На ней представлены инфраструктурные кластеры научного центра мирового уровня "Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала". В открытии выставки приняли участие ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, врио директора Департамента государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ Екатерина Чабан, проректор НИУ ВШЭ Лилия Овчарова, а также директор ИЭА РАН Дмитрий Функ. Гости выставки получат уникальную возможность принять участие в различных экспериментах, например, пройти тестирование на оценку слухоречевой памяти и внимания, попробовать на себе работу видеоокулографа, протестировать аппарат регистрации движений глаз, сыграть в игру с зависимым от ритмов мозга предъявлением стимулов. Помимо этого, в экспозиции представлены 8 скульптур древних людей из разных концов нашей планеты, в том числе, знаменитого человека из Сунгиря, а также информационные стенды об оборудовании и исследованиях ученых Института нейрокогнитивных наук НИУ ВШЭ и ИЭА РАН.

В 11:45 начался круглый стол и презентация доклада НИУ ВШЭ "Роль возобновляемых природных ресурсов и источников энергии в устойчивом экономическом развитии государств-членов СНГ". Председатель круглого стола – заместитель заведующего лабораторией исследований науки и технологий НИУ ВШЭ Лилиана Проскурякова. На мероприятии эксперты НИУ ВШЭ обсудят роль возобновляемых природных ресурсов в построении "зеленой экономики", проблемы международной сертификации и развития внутреннего рынка возобновляемых природных ресурсов и многое другое.

В 16:15 пройдет пленарная сессия "Инфогигиена и элитарность информации: как правильно потреблять медиапродукты". В мероприятии примут участие старший директор по коммуникациям НИУ ВШЭ Андрей Лавров, заведующий Центром медиапрактик НИУ ВШЭ Глеб Черкасов, советник министра экономического развития РФ Дарья Левченко, а также представители крупных федеральных СМИ ("Ведомости", РБК и пр.). На сессии обсудят, как СМИ проверяют информацию и борются с фейками, есть или смысл создавать сегодня свое медиа, как блогеры-одиночки могут поддерживать такой же высокий уровень качества информации, как СМИ.

11 апреля

В 11:45 на конференции пройдет пленарная сессия "ЕАЭС в новом глобальном контексте: перспективы большого евразийского партнерства". Участники – замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина, директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов и другие. Эксперты обсудят достижения в адаптации ЕАЭС и других евразийских институтов к новой международной реальности, а также возможные идеи о том, как в будущем можно выстроить сотрудничество государств Большой Евразии в решении наиболее актуальных задач их национального развития.

В 18:00 состоится экспертный круглый стол на тему "Санкции против России: последствия для мировой экономики". Эксперты обсудят, какие отрасли мировой экономики в большей степени ощутили на себе эффект антироссийских санкций, как эти санкции повлияли на инфляцию в крупнейших экономиках и как быстро может происходить подстройка мировой экономики к новым условиям. Спикеры: научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, профессор департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Леонид Григорьев, доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Анастасия Подругина.

12 апреля

В 11:45 проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин представит гостям конференции доклад "Выпускники среднего профессионального образования на российском рынке труда". Планируется рассмотрение ключевых вопросов о трудоустройстве выпускников СПО, уровне их зарплат, совмещении работы и учебы, межрегиональной мобильности рабочих и техников, гендерных отличиях на рынке труда юношей и девушек, а также какие меры необходимо принимать государству для эффективной организации подготовки кадров со средним профессиональным образованием.

Ясинская международная научная конференция проходит в НИУ ВШЭ с 4 по 14 апреля. С полной программой сессий конференции можно ознакомиться по ссылке.

Аккредитация журналистов – по ссылке.

Информационные партнеры XXIV Ясинской международной конференции: телеканал "Россия 24", NEWS.ru, Business FM, Радио Sputnik, "Вестник Кавказа", Информационные партнеры: "Российская газета", Общественное телевидение России, "Мел", Парламентская газета, "Учительская газета", Сноб, Полит.Ру, Naked Science, телеграм-канал "Научно-образовательная политика", телеграм-канал "Небрехня", телеграм-канал "Наука и университеты", AllDaily, InScience.News, Indicator.Ru, Ридус, журнал "Стратегия", телеканал ПРО БИЗНЕС телеграм-канал "Университеты РФ", "Экономика и жизнь", Агентство социальной информации, "Образование.Пресс", "Бизнес и общество".

Справочно

Ясинская международная научная конференция – крупнейшее мероприятие по числу участников и представительству исследовательского сообщества междисциплинарных конференций по общественным наукам. Ежегодно в конференции принимают участие более 1700 человек, которые участвуют в обсуждении широкого круга актуальных проблем экономического и социального развития страны.