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В Саудии родился новый авиаперевозчик

В Саудии родился новый авиаперевозчик
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Новая авиакомпания Ar-Riyadh Airlines родилась в Саудовской Аравии, наследный принц королевства Мухаммад бен Салман лично объявил о ее появлении на свет.

Наследный принц Королевства Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман сообщил, что в стране создан новый авиаперевозчик Ar-Riyadh Airlines, пишет Агентство печати Саудовской Аравии.

Компания к 2030 году планирует установить воздушные связи со 100 городами планеты и готова заинтересовать своих потенциальных потребителей услугами с традиционным гостеприимством.

При этом в ведомстве не раскрыли первоначальные планы авиакомпании. Сам перевозчик будет находиться в ведении Суверенного фонда Королевства. Цель новорожденной компании – повысить конкуренцию среди отечественных авиалиний.

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