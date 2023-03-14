В Саудии родился новый авиаперевозчик

Опубликовано: 2:22, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новая авиакомпания Ar-Riyadh Airlines родилась в Саудовской Аравии, наследный принц королевства Мухаммад бен Салман лично объявил о ее появлении на свет.

Наследный принц Королевства Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман сообщил, что в стране создан новый авиаперевозчик Ar-Riyadh Airlines, пишет Агентство печати Саудовской Аравии.

Компания к 2030 году планирует установить воздушные связи со 100 городами планеты и готова заинтересовать своих потенциальных потребителей услугами с традиционным гостеприимством.

При этом в ведомстве не раскрыли первоначальные планы авиакомпании. Сам перевозчик будет находиться в ведении Суверенного фонда Королевства. Цель новорожденной компании – повысить конкуренцию среди отечественных авиалиний.