Кто финансирует протесты в Израиле

В окружении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху звучат голоса о том, что массовые протест в Израиле, финансируются из-за рубежа.
В частности, как сообщает газета The Times of Israel, со ссылкой на собственные источники, митинги и действие израильской оппозиции финансируется администрация президента США Джо Байдена.
По словам одного из собеседников газеты, стоимость проведения таких протестов превышает сотни миллионов долларов. В частности, чиновник задался вопросом о том, кто дает деньги на транспортировку демонстрантов, флаги, строительство сцен, технику и так далее. «Нам это ясно», - подчеркнул он, добавив, что также в стране действует единый организационный центр.
Далее издание отмечает, что сложности в отношениях между США и Израилем возникли после того, как Нетаньяху снова стал главой израильского правительства. В частности, на охлаждение отношений указывает то, что Нетаньяху после избрания не получил приглашения от Вашингтона на проведение переговоров с президентом США.
Нетаньяху назвал истинную причину протестов в Израиле
В минувший вторник, израильский премьер заявил о том, что истинный мотив оппозиции, организующей митинги в Израиле, вовсе не борьба за демократию. По его словам, лидер оппозиции по-прежнему не могут смириться с потерей власти.
По его словам, граждане Израиля сделали свой демократический выбор, поддержав действующее правительство.
Лидеры оппозиции: судебная реформа приведет к диктатуре в Израиле
В свою очередь лидеры оппозиции заявляют о том, что следствием проведения в стране правовой реформы станет установление диктатуры в стране, так как истинная цель правительства Нетаньяху заключается в получении абсолютной власти.
По словам главы оппозиционной партии «Еш Атид» Яира Лапида, суть судебной реформы, продвигаемой кабинетом Нетаньяху, заключается в попытке тотального подчинения сада власти правительства.
«Политики будут назначать покорных судей, которые будут делать то, что им говорят»
- подчеркнул он.
Лапид также заявлял о том, что реформа приведет к тому, что Израиль выйдет из «семьи либеральных государств».