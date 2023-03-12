Кто финансирует протесты в Израиле

Опубликовано: 18:31, 12 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Протесты против судебной реформы, которые регулярно проходят в Израиле, могут финансироваться из-за рубежа. Есть версия о том, что за этим стоит администрация президента США

В окружении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху звучат голоса о том, что массовые протест в Израиле, финансируются из-за рубежа.

В частности, как сообщает газета The Times of Israel, со ссылкой на собственные источники, митинги и действие израильской оппозиции финансируется администрация президента США Джо Байдена.

По словам одного из собеседников газеты, стоимость проведения таких протестов превышает сотни миллионов долларов. В частности, чиновник задался вопросом о том, кто дает деньги на транспортировку демонстрантов, флаги, строительство сцен, технику и так далее. «Нам это ясно», - подчеркнул он, добавив, что также в стране действует единый организационный центр.

Далее издание отмечает, что сложности в отношениях между США и Израилем возникли после того, как Нетаньяху снова стал главой израильского правительства. В частности, на охлаждение отношений указывает то, что Нетаньяху после избрания не получил приглашения от Вашингтона на проведение переговоров с президентом США.

Нетаньяху назвал истинную причину протестов в Израиле

В минувший вторник, израильский премьер заявил о том, что истинный мотив оппозиции, организующей митинги в Израиле, вовсе не борьба за демократию. По его словам, лидер оппозиции по-прежнему не могут смириться с потерей власти.

По его словам, граждане Израиля сделали свой демократический выбор, поддержав действующее правительство.

Лидеры оппозиции: судебная реформа приведет к диктатуре в Израиле

В свою очередь лидеры оппозиции заявляют о том, что следствием проведения в стране правовой реформы станет установление диктатуры в стране, так как истинная цель правительства Нетаньяху заключается в получении абсолютной власти.

По словам главы оппозиционной партии «Еш Атид» Яира Лапида, суть судебной реформы, продвигаемой кабинетом Нетаньяху, заключается в попытке тотального подчинения сада власти правительства.

«Политики будут назначать покорных судей, которые будут делать то, что им говорят»

- подчеркнул он.

Лапид также заявлял о том, что реформа приведет к тому, что Израиль выйдет из «семьи либеральных государств».