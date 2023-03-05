Фундучный сад Дагестана прирастет саженцами

Опубликовано: 3:45, 5 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В крупнейшем фундучном саду Дагестана взамен импортных будут выращивать собственные саженцы. Также в республике будет заложено около 700 га для фруктовых садов

Самый крупный фундучный сад Дагестана будет развиваться за счет собственных саженцев, которые заменят итальянские. Инвестпроект по закладке самого крупного в Дагестане фундучного сада реализуется на юге республики, в Сулейман-Стальском районе.

Стало известно, что саженцы адаптированы под местные климатические условия и характеристики почв.

Перспективы садоводства в Дагестане

Как отметили в филиале Россельхозцентра, также планируют заложить еще 700 га садов. Здесь будут выращивать яблони, груши и черешню. В настоящее время специалисты предприятия развивают собственную питомниководческую базу.