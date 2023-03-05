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Фундучный сад Дагестана прирастет саженцами

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В крупнейшем фундучном саду Дагестана взамен импортных будут выращивать собственные саженцы. Также в республике будет заложено около 700 га для фруктовых садов

Самый крупный фундучный сад Дагестана будет развиваться за счет собственных саженцев, которые заменят итальянские. Инвестпроект по закладке самого крупного в Дагестане фундучного сада реализуется на юге республики, в Сулейман-Стальском районе.

Стало известно, что саженцы адаптированы под местные климатические условия и характеристики почв.

Перспективы садоводства в Дагестане

Как отметили в филиале Россельхозцентра, также планируют заложить еще 700 га садов. Здесь будут выращивать яблони, груши и черешню. В настоящее время специалисты предприятия развивают собственную питомниководческую базу.

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