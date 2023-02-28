Опубликовано: 20:24, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Политическая напряженность может привести к «финансовой катастрофе» в Израиле. Шекель продолжает дешеветь к доллару, падают индексы Тель-Авивской фондовой биржи. Банки готовятся к падению цены на свои акции.

Израильская финансовая система готова к возможным сложностям, связанным с установившейся в стране политической напряженностью, которая в вою очередь вызывает неопределенность на рынках и приводит к вводу средств из Израиля. Об этом заявил глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич, представляя бюджет и закон о соглашениях на 2023-2024 годы.

По его словам, нынешние сложности в финансовом секторе вызваны не только проводимой правительством правовой реформой, но совокупностью многих факторов. «Все негативные факторы начали действовать одновременно. Однако Израиль готов принять и справиться с экономическими потрясениями. Здесь нет катастрофы», - подчеркнул он.



Экономическая ситуация в Израиле

Во вторник шекель слабеет к доллару, который торгуется на уровне около 3,67- 3,68 шекеля, европейская валюта закрепилась на уровне в 3,89 шекеля. Тель-Авивская фондовая биржа сегодня открылась снижением ведущих индексов примерно на процентный пункт.

Аналитики связывают данные факторы с установившейся в стране политической нестабильностью, вызванной правовой реформой, а также напряженной ситуацией с безопасностью, а также предупреждают, что в дальнейшем это может привести к снижению стоимости акций израильских банков.