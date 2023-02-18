Опубликовано: 21:33, 18 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подвел итоги двух встреч мюнхенских по армяно-азербайджанскому урегулированию с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он отметил, что Ереван не желает признавать сложившиеся на Южном Кавказе новые реалии и не может понять, к чему он сам стремится, однако и то, и другое армянским властям придется сделать.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находясь на Мюнхенской конференции по безопасности, выступил с заявлением после совместной дискуссии с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и премьер-министром Ираклиев Гарибашвили. Он подвел итоги сегодняшним двум встречам с армянским лидером и призвал Ереван принять объективные реалии и определиться со своими желаниями.

Реалии Южного Кавказа

В интервью азербайджанским СМИ Ильхам Алиев подчеркнул, что после капитуляции Армении в Карабахской войне положение дел на Южном Кавказе переменилось на 100%, и Баку будет укреплять свое положение в регионе на основе новых реалий. При этом власти Армении явно не хотят эти реалии признавать, хотя им все равно придется смириться рано или поздно. Азербайджан продолжит придерживаться однозначной открытой позиции.

"Я всегда говорю и на закрытых переговорах, и в официальных речах, и сегодня на встрече, проведенной по инициативе госсекретаря США Блинкена и с его участием тоже сказал, что мы являемся сторонниками законности и справедливости. Мы никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела, а Карабах – это Азербайджан. И это говорю не только я, но и видит весь мир"

– Ильхам Алиев

Карабах – внутреннее дело Азербайджана

В связи с этим президент Азербайджана еще раз отметил, что Карабах не может ни в каком виде упоминаться в мирном договоре с Арменией – об этом Ильхам Алиев тоже прямо сказал на сегодняшней встрече в Мюнхене. Также вопрос Карабах должен покинуть международную повестку дня, а Армения обязана отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и согласиться на делимитации границы по историческим картам.

Чего хочет Армения?

При этом он обратил внимание, что Азербайджану до сих пор не ясна позиция Армения, вплоть до того, что ее конкретные цели и желания остаются в зоне неопределенности.

"В Армении сначала говорят, что к ним не имеют отношения события на Лачинской дороге, а затем утверждают, что собираются работать над так называемой "проблемой Карабаха"

– Ильхам Алиев

В связи с этим, заключил президент Азербайджана, Еревану необходимо для начала определиться, чего именно он хочет, а затем объяснить свою позицию, если она вообще существует, иностранным партнерам.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что Ильхам Алиев предложил Николу Пашиняну установить КПП на армяно-азербайджанской границе в Лачинском и Зангезурском коридорах.