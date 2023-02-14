Азербайджанские психологи  помогают пострадавшим в Турции

Психологи МЧС Азербайджана оказываю помощь тем, кто пострадал в результате землетрясения в Турции.
Профессиональные психологи из Азербайджана помогают пострадавшим в результате землетрясения в Турции.
Об этом информирует МЧС Азербайджана. В частности сотрудники экстренного ведомства активно работают в провинции Кахраманмараше, которая наиболее сильно пострадала в результате землетрясения.
Работы по оказанию психологической помощи проводится в формате 24/7.
Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что российская сторона обсудила с Турцией преодоление последствий землетрясений.