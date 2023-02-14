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Азербайджанские психологи  помогают пострадавшим в Турции

Азербайджанские психологи  помогают пострадавшим в Турции
Психологи МЧС Азербайджана оказываю помощь тем, кто пострадал в результате землетрясения в Турции.

Профессиональные психологи из Азербайджана помогают пострадавшим в результате землетрясения в Турции.

 Об этом информирует  МЧС Азербайджана. В частности сотрудники экстренного ведомства активно работают в провинции Кахраманмараше, которая наиболее сильно пострадала в результате землетрясения.

Работы по оказанию психологической помощи проводится в формате 24/7.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что российская сторона обсудила с Турцией преодоление последствий землетрясений.

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