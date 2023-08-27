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Землетрясение в Эгейском море почувствовали в турецкой Датче

Землетрясение в Эгейском море почувствовали в турецкой Датче
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Турции сегодня утром снова произошло небольшое землетрясение, которое потрясло полуостров Датча в турецкой провинции Мугла – один из излюбленных курортов местных жителей.

В Эгейском море в районе дачного городка Датча у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Ощущалось оно слабо, но дело в том, что Датча – излюбленное место отдых турецких пенсионеров, которые наиболее восприимчивы с стихийным природным катаклизмам, передает Trend.

Известно, что эпицентр подземных толчков располагался в 33,46 км от района Датча, а его очаг залегал на глубине 57,6 км.

Сведений о разрушениях и пострадавших после подземных толчков не поступало.

Грозят ли курортам Турции землетрясения?

Грозят ли курортам Турции землетрясения?

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