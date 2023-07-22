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Грозят ли курортам Турции землетрясения?

Грозят ли курортам Турции землетрясения?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
После потрясших юго-восток Турции землетрясений, многих туристов беспокоит вопрос, насколько вероятно повторения подобного на побережье страны? Российский сейсмолог исключил подобный сценарий.

Сейсмолог, директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин, отвечая на вопросы РИА Новости, развеял эти опасения, заверив, что курортам Турецкой Республики землетрясения не грозят. Также специалист отметил, что проблемы наиболее пострадавших регионов страны не касаются курортной части Турции.

"На курортах это никак не сказалось и не скажется. Никакой связи между землетрясением в феврале и курортным сезоном нет"

– Петр Шебалин

Напомним, что после разрушительных землетрясений специалисты проверили состояние домов многих городов и населенных пунктов Турции. Выяснилось, что многие постройки не соответствуют необходимым для данного региона нормам. В частности, в Стамбуле, будет расселено порядка 1,5 млн жилых домов.

Стамбул готовится к разрушительному землетрясению

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