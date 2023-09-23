В Кахраманмараше новое землетрясение

Опубликовано: 14:59, 23 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Юго-восток Турции продолжают сотрясать довольно мощные подземные толчки – сегодня этот регион снова ощутил достаточно сильное землетрясение, магнитуда которого составляла 4,6.

В турецкой провинции Кахраманмараш, что на юго-востоке страны, сегодня снова было неспокойно - управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) зарегистрировало довольно сильное землетрясение магнитудой 4,6, сообщили в ведомстве.

Подземные толчки были зарегистрированы в 11:22 в районе Гексун, говорится в сообщении управления в соцсети X (ранее Twitter), передает РИА Новости.

Известно также, что очаг землетрясения залегал на глубине 8,48 км, сведений о жертвах и разрушения не поступало.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", 6 февраля Турция пережила рекордное стихийное бедствие XXI века и одно из трех крупнейших за последние 100 лет. Два мощных подземных толчка магнитудой 7,7 балла унесли жизни свыше 30 тыс человек и разрушили 10 провинций, наиболее пострадала от стихии как раз провинция Кахраманмараш.