Стамбулу прочат мощное землетрясение и цунами

Опубликовано: 7:58, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени в Турции может случиться еще одно мощное землетрясение, которое обрушится на Стамбул. Его магнитуда превысит 7 баллов, а сам катаклизм может вызвать мощное цунами в Мраморном море – его последствия ощутит вся страна.

Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, заявил профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.

Прогноз о мощном землетрясении, который выдал ученый Наджи Герюр, тоже входящий в состав совета, о возможном землетрясении в Стамбуле, опубликовали турецкие СМИ. Ученый утверждает, что одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море как раз у берегов Стамбула.

"В случае активизации разлома в Мраморном море произойдет мощнейшее землетрясение. Вероятность такого землетрясения до 2030 года – порядка 50%, вывод сделан на основе изучения 2 тысяч лет истории землетрясений в этом регионе и анализа результатов геофизических и сейсмических исследований"

- Халюк Эйидоган

Уже разработаны сценарии возможного развития событий, в том числе и возможное число жертв и зданий, которые могут обрушиться.

"Землетрясение в Мраморном море затронет сразу семь провинций, население которых превышает 25 миллионов человек, насколько значительный ущерб будет нанесен, сложно даже представить. Жители Текирдага, Чанаккале, Яловы, Бурсы и других городов могут не считать, что они в безопасности – катастрофа затронет весь регион, она будет масштабной"

- Халюк Эйидоган

Если жителей порядка полутора миллионов квартир в Стамбуле, расположенных в несейсмостойких домах, можно расселить, то как бороться с возможным цунами, риск которого весьма возможен, ученые пока не знают.

Риск цунами есть в Стамбуле в случае мощного землетрясения, при этом ряд районов может значительно затопить, заявил РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений.

"Под водой может оказаться до полутора километров территории вглубь суши, например, в районе Кючюкчекмедже на западе города на низине, в случае волн высотой от 4 до 8 метров, море затопит территории на полтора километра вглубь и нанесет значительный урон"

- Халюк Эйидоган

В случае цунами у жителей перенаселенного мегаполиса будет от пяти до 20 минут до прихода волн, и наибольший ущерб "большой водой" будет нанесен районам Йеникапы, Атакей и Беюкчекмедже на европейской стороне города, прогнозирует ученый.