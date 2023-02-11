Главная Новости Число погибших при землетрясении в Турции превысило 21 тысячу человек Опубликовано: 11 фев. 14:44 (UTC+3 MSK) Читайте нас в Дзен Новости Google News Эрдоган сообщил о гибели 21 043 тыс человек в результате землетрясения. обновляется 505 просмотров Новости Турция Общество землетрясения Землетрясение в Турции и Сирии 2023 Реджеп Тайип Эрдоган Ещё ... Поделиться: Распечатать: Подписывайтесь на наш Телеграм канал РЕКЛАМА ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ Землетрясение в Турции сравнили со взрывом 500 ядерных бомб Граждан Турции арестовали за обрушение зданий Ингушетия готовит партию гумпомощи для Сирии и Турции Еще 12 тел вытащили из-под завалов в Турции российские спасатели Лента новостей 16 минут назад Число погибших при землетрясении в Турции превысило 21 тысячу человек 33 минуты назад Известный научный журнал посвятил статью достоянию Грузии час назад Землетрясение в Турции сравнили со взрывом 500 ядерных бомб час назад Граждан Турции арестовали за обрушение зданий 2 часа назад Ингушетия готовит партию гумпомощи для Сирии и Турции 2 часа назад Грузия взяла курс на усиление роли Южного Кавказа в мире 3 часа назад Ташкент станет городом-трехмиллионником 3 часа назад "Аэрофлот" будет чаще летать в Азербайджан 3 часа назад Европа делает ставку на "зеленую" энергию Азербайджана 4 часа назад Еще 12 тел вытащили из-под завалов в Турции российские спасатели Видео Перинчек: "Турция может выйти из НАТО" Исрафил Ашурлы о землетрясении в Турции Инфоповод. Землетрясения в Турции. Грузия и ЕС. Блогеры в Карабахе. Китайский Новый год У посольства Турции в Москве проходит акция памяти жертв землетрясения Россия теряет влияние в Азии? Землетрясение - повод восстановить связи Турции и Сирии