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Число погибших при землетрясении в Турции превысило 21 тысячу человек

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 21 тысячу человек
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Эрдоган сообщил о гибели 21 043 тыс человек в результате землетрясения.

обновляется

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