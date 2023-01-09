Стало известно, когда начнется строительство ЛЭП между Грузией и Турцией

9 янв. 9:30

Грузия в этом году начнет осуществление первого этапа строительства линии электропередач "Цхалтубо-Ахалцихе-Тортум", которая позволит соединить грузинскую и турецкую энергосистемы.

Проект строительства ЛЭП будет реализован благодаря помощи кредитного банка реконструкции Германии (KfW), его стоимость составит порядка 62 млн евро.

На первом этапе планируется провести линию мощностью 500 кВ "Цхалтубо-Ахалцихе" протяженностью 103 км. Второй этап предполагает строительство ЛЭП мощностью 400 кВ "Ахалцихе-Тортум" протяженностью 34 км.

Осуществлять строительство будет международная строительная индийская компания KEC International Limited.