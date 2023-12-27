Вестник Кавказа

Грузия получила турецкие бронетранспортеры

Грузия получила турецкие бронетранспортеры
© Фото: wikipedia.org
Грузинские военные получили партию турецких бронетранспортеров Vuran, производящихся по стандартам НАТО – передача новой техники прошла на военной базе Вазиани под Тбилиси.

Грузинские военные получили партию турецких бронетранспортеров Vuran, произведенных по стандартам НАТО, сообщило министерство обороны Грузии.

"Снабжение ВС Грузии упомянутой бронетехникой внесет важный вклад в укрепление обороноспособности страны и углубление сотрудничества между Турцией и Грузией"

- Минобороны Турции

Передача новой турецкой боевой техники прошла на военной базе Вазиани недалеко от столицы Грузии, где сосредоточена крупная группировка грузинских военных, передает Trend.

Напомним, бронетранспортер Vuran - турецкий минозащищенный бронеавтомобиль, разработанный и производимый компанией BMC для Сухопутных войск Турции. "Vuran" в переводе с турецкого означает "нападающий".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1935 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Грузия проводит учения с американскими и британскими солдатами

Грузия проводит учения с американскими и британскими солдатами

В армию Грузии будут призывать священников

В армию Грузии будут призывать священников

В Грузии утвержден новый Оборонный кодекс

В Грузии утвержден новый Оборонный кодекс

Армия Грузии занялась ремонтом истребителей

Армия Грузии занялась ремонтом истребителей

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы