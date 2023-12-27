Грузия получила турецкие бронетранспортеры

Грузинские военные получили партию турецких бронетранспортеров Vuran, производящихся по стандартам НАТО – передача новой техники прошла на военной базе Вазиани под Тбилиси.
Грузинские военные получили партию турецких бронетранспортеров Vuran, произведенных по стандартам НАТО, сообщило министерство обороны Грузии.
"Снабжение ВС Грузии упомянутой бронетехникой внесет важный вклад в укрепление обороноспособности страны и углубление сотрудничества между Турцией и Грузией"
- Минобороны Турции
Передача новой турецкой боевой техники прошла на военной базе Вазиани недалеко от столицы Грузии, где сосредоточена крупная группировка грузинских военных, передает Trend.
Напомним, бронетранспортер Vuran - турецкий минозащищенный бронеавтомобиль, разработанный и производимый компанией BMC для Сухопутных войск Турции. "Vuran" в переводе с турецкого означает "нападающий".