В армию Грузии будут призывать священников

Министерство обороны ввело поправки в закон о призыве в армию. Теперь отдавать долг родине будут даже студенты и священники.

Власти Грузии внесли изменения в Кодекс обороны, по которым студенты и священнослужители будут призываться в ряды армии республики наравне со всеми. Об этом сообщил глава министерства обороны страны Джуаншер Бурчуладзе.

Он рассказал, что поправки вступят в силу с 2025 года.

"Правовая погрешность, которая создавала большую проблему Силам обороны и в конечном счете государству, искоренена"

- Джуаншер Бурчуладзе

Также министр подчеркнул, что благодаря новым поправкам страна сможет получить высококвалифицированных резервистов. Власти уверены, что таким образом удастся закрыть лазейку в законе, которой пользовались уклонисты, но о массовом призыве речь не идет.

Бурчуладзе заявил, что страна планирует каждый год призывать до 5 тыс военнослужащих, чтобы создать полноценный профессиональный резерв.

По новому законодательству священники смогут пройти альтернативную службу, а студенты подобрать наиболее подходящий формат – один раз в год на протяжении месяца или же выбрать более глубокий курс, чтобы получить офицерское звание.