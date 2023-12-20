Грузия продолжит укреплять роль в формировании мира

Глава МИД Грузии сообщил, что Грузия будет развивать сотрудничество с соседями, стратегическими партнерами и дружественными государствами.
Руководитель грузинского МИД Илья Дарчиашвили сообщил, что Грузия продолжит развивать сотрудничество со своими соседями для укрепления роли в формировании мира.
"Текущий год был не менее успешным с точки зрения дальнейшего развития сотрудничества с нашими соседними странами, и стоит подчеркнуть растущую роль Грузии в содействии формирования мира и стабильного развития"
- Илья Дарчиашвили
Министр отметил, что его страна также продолжит сотрудничать со стратегическими партнерами ради защиты собственных интересов и дружественными государствами.
Он также подчеркнул, что в уходящем году сотрудничество с рядом европейских институтов положительно сказалось на решении Еврокомиссии и Евросовета по присвоению Грузии статуса страны-кандидата.
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