Вестник Кавказа

Грузия продолжит укреплять роль в формировании мира

Президентский дворец в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Грузии сообщил, что Грузия будет развивать сотрудничество с соседями, стратегическими партнерами и дружественными государствами.

Руководитель грузинского МИД Илья Дарчиашвили сообщил, что Грузия продолжит развивать сотрудничество со своими соседями для укрепления роли в формировании мира.

"Текущий год был не менее успешным с точки зрения дальнейшего развития сотрудничества с нашими соседними странами, и стоит подчеркнуть растущую роль Грузии в содействии формирования мира и стабильного развития"

- Илья Дарчиашвили

Министр отметил, что его страна также продолжит сотрудничать со стратегическими партнерами ради защиты собственных интересов и дружественными государствами.

Он также подчеркнул, что в уходящем году сотрудничество с рядом европейских институтов положительно сказалось на решении Еврокомиссии и Евросовета по присвоению Грузии статуса страны-кандидата.

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