Грузия войдет в ЕС раньше всех – уверены в Тбилиси

Грузия станет членом ЕС гораздо раньше, чем все остальные претенденты, такой прогноз дал председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.
По словам Кобахидзе, он не сомневается, что Брюссель в итоге начнет переговоры по вступлению с Тбилиси.
"Мы уверены, я могу вам сказать гарантированно, что мы раньше Украины и Молдавии войдем в Евросоюз"
– политик
Кобахидзе также заявил, что Грузия должна была стать кандидатом еще в минувшем году. Более того, председатель "Мечты" полагает, что уже тогда должны были начаться переговоры.
Грузия получила статус неделю назад. В тот же день Брюссель сообщил о старте переговоров по вступлению с Киевом и Кишиневом.
Отметим, президент Турции скептически отнесся к решению Евросоюза. Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что Турция уже очень долго ведет переговоры с ЕС, однако прогресса так и нет.