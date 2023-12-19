Грузия войдет в ЕС раньше всех – уверены в Тбилиси

Власти Грузии весьма оптимистично смотрят на перспективы присоединения к Евросоюзу. В правящей партии уверены, что страна станет частью объединения даже раньше, чем Украина.

Грузия станет членом ЕС гораздо раньше, чем все остальные претенденты, такой прогноз дал председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

По словам Кобахидзе, он не сомневается, что Брюссель в итоге начнет переговоры по вступлению с Тбилиси.

"Мы уверены, я могу вам сказать гарантированно, что мы раньше Украины и Молдавии войдем в Евросоюз"

– политик

Кобахидзе также заявил, что Грузия должна была стать кандидатом еще в минувшем году. Более того, председатель "Мечты" полагает, что уже тогда должны были начаться переговоры.

Грузия получила статус неделю назад. В тот же день Брюссель сообщил о старте переговоров по вступлению с Киевом и Кишиневом.

Отметим, президент Турции скептически отнесся к решению Евросоюза. Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что Турция уже очень долго ведет переговоры с ЕС, однако прогресса так и нет.