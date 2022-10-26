Дагестан снова будет выращивать семена белокочанной капусты 

26 окт. 20:50

Дагестан проводит работу по возрождению семеноводства белокочанной капусты, рассказали на встрече с заместителем председателя правительства Дагестана Нариманом Абдулмуталибовым директор сельскохозяйственной научно-производственной компании "Семена Кавказа" Исак Исмаилов и руководитель службы продвижения агрохолдинга "Поиск" Александр Костенко.

"Сегодня очевидно, что наши гибриды превосходят заграничные в хранении, урожайности и переработке, к тому же они в разы дешевле. Применение отечественных семян позволит аграриям сократить свои затраты и себестоимость продукции и, тем самым, стать более конкурентоспособными. Дагестан обладает прекрасными природно-климатическими условиями для развития семеноводства овощных культур, и этот фактор необходимо использовать в полной мере", - заявил Абдулмуталибов.

По результатам встречи было предложено подписать соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Минсельхозом республики и агрохолдингом "Поиск" для активизации методической, экспертно-аналитической и научно-исследовательской работы овощеводства, которое позволит организовать импортозамещение семян овощных культур и перевод основных объемов производства овощной продукции в Дагестане на отечественные сорта и гибриды.