РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Дагестан снова будет выращивать семена белокочанной капусты 

Дагестан снова будет выращивать семена белокочанной капусты 

Дагестан проводит работу по возрождению семеноводства белокочанной капусты, рассказали на встрече с заместителем председателя правительства Дагестана Нариманом Абдулмуталибовым директор сельскохозяйственной научно-производственной компании "Семена Кавказа" Исак Исмаилов и руководитель службы продвижения агрохолдинга "Поиск" Александр Костенко.

"Сегодня очевидно, что наши гибриды превосходят заграничные в хранении, урожайности и переработке, к тому же они в разы дешевле. Применение отечественных семян позволит аграриям сократить свои затраты и себестоимость продукции и, тем самым, стать более конкурентоспособными. Дагестан обладает прекрасными природно-климатическими условиями для развития семеноводства овощных культур, и этот фактор необходимо использовать в полной мере", - заявил Абдулмуталибов.

По результатам встречи было предложено подписать соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Минсельхозом республики и агрохолдингом "Поиск" для активизации методической, экспертно-аналитической и научно-исследовательской работы овощеводства, которое позволит организовать импортозамещение семян овощных культур и перевод основных объемов производства овощной продукции в Дагестане на отечественные сорта и гибриды.

585 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version