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Новую школу начали строить в Краснодаре 

Новую школу начали строить в Краснодаре 

Школу более чем на 1,5 тыс мест начали строить вблизи Западного Обхода Краснодара, в районе ЖК "Самолет", рассказали в пресс-службе администрации. 
Сейчас на участке ведутся земляные работы и обустройство котлована. 
Здание школы будет трехэтажным, необычной формы - в виде буквы "Ш". 
Кроме кабинетов, в новой школе традиционно будут вестибюль с гардеробными, медблок, актовый зал, административные помещения, места для внеурочной деятельности, библиотека, столовая на 775 мест, спортивные и тренажерный залы. 
Ввести школу в эксплуатацию планируют во второй половине 2024 года.

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