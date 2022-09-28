Новую школу начали строить в Краснодаре 

28 сен. 23:25

Школу более чем на 1,5 тыс мест начали строить вблизи Западного Обхода Краснодара, в районе ЖК "Самолет", рассказали в пресс-службе администрации.

Сейчас на участке ведутся земляные работы и обустройство котлована.

Здание школы будет трехэтажным, необычной формы - в виде буквы "Ш".

Кроме кабинетов, в новой школе традиционно будут вестибюль с гардеробными, медблок, актовый зал, административные помещения, места для внеурочной деятельности, библиотека, столовая на 775 мест, спортивные и тренажерный залы.

Ввести школу в эксплуатацию планируют во второй половине 2024 года.