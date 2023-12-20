Приют для бездомных собак продолжают строить в Сочи

Новыми строениями "обрастает" первый муниципальный приют для бездомных животных в Сочи. Скоро в нем появится, например, специальный загон для скота, задержанного без хозяев в общественных местах.

Первый муниципальный приют в Сочи скоро обретет особое помещение для кошек и специальное место для бесхозных коров, рассказала первый замглавы города по экономике и финансам Светлана Калинина.

Приют заработал в Хостинском районе в 2024 году. На первом этапе были установлены 82 вольера, запущена работа над еще 85-ю, были построены административное здание и операционный блок. За время с момента открытия удалось найти дом для 34 собак.

"На втором этапе строительства планируется установка дополнительных вольеров для содержания собак, гостиницы для домашних животных, определяемых на временное содержание, и "кошкиного дома""

– Калинина

Первый вице-мэр также рассказала о решении проблемы с безнадзорными коровами, которые разгуливают по дорогам и улицам. В рамках пилотного проекта таких животных будут доставлять в приют.