Приют для бездомных собак продолжают строить в Моздоке

Строительство приюта для животных без хозяев ведется в североосетинском Моздоке. О том, как продвигаются работы, рассказал глава города.

Бездомные животные скоро смогут найти кров в приюте, который возводится сейчас в Моздоке. О ходе строительства рассказал после посещения площадки глава городской администрации Руслан Адырхаев.

"Завезены строительные материалы: металл для каркаса забора; пиломатериалы; трубы для забора; панели здания и бордюры"

– глава города

Он добавил, что сейчас строители готовят площадку, на которой разместятся вольеры – она уже наполовину забетонирована.

Продолжается и строительство административного здания: залит его фундамент, монтируются панели.