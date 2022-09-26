Дагестан почти на четверть нарастил промышленное производство

26 сен. 17:44

Индекс промпроизводства в Дагестане за восемь месяцев текущего 2022 года составил 121,4%, - сообщает сайт министерства промышленности и торговли республики.

Высокие результаты за этот период показали обрабатывающие отрасли промышленности - машиностроительный комплекс, в том числе по производству компьютеров, электронных и оптических изделий (в 3,8 раза), производство электрического оборудования (на 21,7%), - передает "Интерфакс".

Высокие показатели наблюдаются также в отраслях по производству мебели (рост на 32,8%).

Меньше ожидаемого индекс в сфере добычи полезных ископаемых – он составил 90,9%, а также в организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 86,2%.