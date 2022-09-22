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В МИД Армении допустили возможность встречи Пашиняна и Эрдогана в Праге

В МИД Армении допустили возможность встречи Пашиняна и Эрдогана в Праге

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться в Праге. Такую возможность допустил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках мероприятия, которое пройдет в Праге, не исключена", - цитирует его РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что на данный момент такая встреча не подтверждена. "При подтверждении встречи мы своевременно проинформируем об этом", - добавил пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства.

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