В МИД Армении допустили возможность встречи Пашиняна и Эрдогана в Праге

22 сен. 23:55

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться в Праге. Такую возможность допустил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках мероприятия, которое пройдет в Праге, не исключена", - цитирует его РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что на данный момент такая встреча не подтверждена. "При подтверждении встречи мы своевременно проинформируем об этом", - добавил пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства.