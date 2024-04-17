Баку и Ереван могут согласовать базовые принципы мирного договора к ноябрю

Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией в основных очертаниях может быть согласовано к ноябрю текущего года, заявил президент АР Ильхам Алиев.

Азербайджан и Армения вполне могут достигнуть договоренности хотя бы по ключевым принципам мирного договора до COP29, который пройдет в Баку в ноябре. Такое мнение выразил президент Азербайджана.

Ильхам Алиев назвал такой вариант развития событий "вполне реалистичным".

Глава государства заявил о возможности следующего сценария: сначала Азербайджан и Армения договариваются по базовым принципам документа, после чего уже детально прорабатывают отдельные пункты.

Кроме того, президент напомнил, что армяно-азербайджанская и армяно-турецкая нормализация должны проходить одновременно. Он подчеркнул, что такой позиции придерживается и Баку, и Анкара. В частности, ее озвучивал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, сегодня стартовал процесс делимитации армяно-азербайджанской границы. В ходе уточнения координат был установлен первый пограничный столб.